Силовики проверили арт-пространство в Петербурге из-за ЛГБТ-вечеринки

Силовики проверили арт-пространство в Петербурге из-за закрытой ЛГБТ-вечеринки

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) «Круги свободы – бал». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали десятки человек. Силовики проверяют законность вечеринки, устанавливают личность и возраст участников и обыскивают помещение.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы провели рейды по нескольким московским клубам. Отмечается, что силовики ворвались в клуб «Систерс», где в ходе обыска у одного из посетителей нашли наркотики. Рейд прошел и другом клубе — «Bizarre», там правоохранители обнаружили сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ.

