Силовики провели рейды по нескольким московским клубам

«Известия»: силовики провели рейды по клубам «Систерс» и «Bizarre»

Правоохранительные органы провели рейды по нескольким московским клубам. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, силовики ворвались в клуб «Систерс», где в ходе обыска у одного из посетителей нашли наркотики. Рейд прошел и другом клубе — «Bizarre», там правоохранители обнаружили сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ.

Причина визитов силовиков неизвестна.

Ранее ОМОН нагрянул в московский клуб Arma, ранее называвшийся Mutabor, в котором проходила вечеринка. Людям сказали сесть на пол, некоторых досмотрели.