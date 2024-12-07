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04:09, 7 декабря 2024Силовые структуры

Силовики провели рейды по нескольким московским клубам

«Известия»: силовики провели рейды по клубам «Систерс» и «Bizarre»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Правоохранительные органы провели рейды по нескольким московским клубам. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, силовики ворвались в клуб «Систерс», где в ходе обыска у одного из посетителей нашли наркотики. Рейд прошел и другом клубе — «Bizarre», там правоохранители обнаружили сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ.

Причина визитов силовиков неизвестна.

Ранее ОМОН нагрянул в московский клуб Arma, ранее называвшийся Mutabor, в котором проходила вечеринка. Людям сказали сесть на пол, некоторых досмотрели.

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