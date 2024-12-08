Стало известно о сигнале Ирана Асаду по помощи в борьбе с боевиками

WSJ: Иран предупреждал Башара Асада об ограниченной помощи в борьбе с боевиками

Власти Ирана предупреждали президента Сирии Башара Асада, что помощь его властям в борьбе с боевиками, захватившими часть территории страны, будет ограниченной. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

По словам источников, Иран вывел из страны своих старших командиров, дислоцированных на востоке Сирии.

Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада сообщили, что политик находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Также в канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну.