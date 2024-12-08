В Белоруссии выступили с предупреждением к поддерживаемым Западом незаконным формированиям

Минск пригрозил поддерживаемым Западом формированиям ответом на их агрессию

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко в преддверии выборов в республике предупредил поддерживаемые Западом незаконные вооруженные формирования из покинувших страну белорусов, что их агрессивные действия будут жестко парироваться, сообщает телеканал СТВ.

«Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство», — заявил он.

Ревенко отметил, что таких людей намеренно собирают, превращая в вооруженное формирование, которое угрожают «совершить какой-то определенный акт агрессии в отношении Белоруссии». По его словам, страна готова парировать подобного рода угрозы и планирует делать это жестко.

Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Андрей Богодель рассказал, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории республики является мерой стратегического сдерживания стран Запада. Он добавил, что нельзя говорить о сдерживании, ограничиваясь лишь данным типом вооружения.