Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 8 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии выступили с предупреждением к поддерживаемым Западом незаконным формированиям

Минск пригрозил поддерживаемым Западом формированиям ответом на их агрессию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко в преддверии выборов в республике предупредил поддерживаемые Западом незаконные вооруженные формирования из покинувших страну белорусов, что их агрессивные действия будут жестко парироваться, сообщает телеканал СТВ.

«Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство», — заявил он.

Ревенко отметил, что таких людей намеренно собирают, превращая в вооруженное формирование, которое угрожают «совершить какой-то определенный акт агрессии в отношении Белоруссии». По его словам, страна готова парировать подобного рода угрозы и планирует делать это жестко.

Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Андрей Богодель рассказал, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории республики является мерой стратегического сдерживания стран Запада. Он добавил, что нельзя говорить о сдерживании, ограничиваясь лишь данным типом вооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад прилетел в Москву

      Байден призвал привлечь Асада к ответственности

      Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

      Захарова призвала опровергнуть фейк о гибели Асада

      Глава ДНР оценил продвижение российских войск на трех направлениях

      Иран осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе с Сирией

      Симоньян рассказала о потерях России из-за ситуации в Сирии

      Байден прокомментировал вопрос о местонахождении Асада

      Байден заявил о готовности США взаимодействовать с сирийской оппозицией

      Со здания посольства Сирии в России вслед за флагом сняли табличку с названием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше