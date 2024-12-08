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12:34, 8 декабря 2024Бывший СССР

В Генштабе Белоруссии раскрыли смысл размещения «Орешника»

Полковник Богодель назвал размещение «Орешника» в Белоруссии мерой сдерживания
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Размещение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии является мерой стратегического сдерживания стран Запада. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил республики полковник Андрей Богодель, передает ТАСС.

«На сегодня это вопрос стратегического сдерживания. То есть всячески избежать вероятной агрессии со стороны государств, которые видят нас, как говорится, в качестве именно стратегического врага, которому должно быть нанесено соответствующее поражение», — рассказал полковник.

При этом Богодель добавил, что нельзя говорить о сдерживании, ограничиваясь лишь данным типом вооружения. По его словам, речь идет о более комплексных мерах, включая размещение на территории страны ракет другого типа.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Ракетная система в соседней стране будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Тем не менее определение целей «Орешника» останется за Минском.

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