Песков: именно Киев не желает возвращаться за стол переговоров

Именно Киев не желает возвращаться за стол переговоров, так как власти Украины на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется», — рассказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков указал, что украинской стороне достаточно отменить данный декрет для возобновления диалога с Москвой. Он также подчеркнул, что условием переговоров является приверженность Стамбульским договоренностям 2022 года и учет реалий на линии боевого столкновения.

Ранее Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории новых регионов страны. Он также подчеркнул, что Москва проявляет больше внимания и интереса к мирным инициативам, которые исходят от стран Глобального Юга.