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04:36, 8 декабря 2024Мир

В США оценили встречу Зеленского с Трампом и Макроном

WP: встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла подготовить планы по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

На Западе предполагают, что встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также избранного главы Белого дома Дональда Трампа могла подготовить планы по урегулированию украинского конфликта после вступления в должность нового президента США. Об этом сообщило издание Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

«Прямая встреча, конечно, была бы важной, поскольку так они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что диалог между Трампом и Зеленским может быть полезным для Запада.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Дональд Трамп не сможет остановить украинский конфликт. Эксперт также отметил, что сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой.

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