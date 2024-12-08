В США оценили встречу Зеленского с Трампом и Макроном

WP: встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла подготовить планы по Украине

На Западе предполагают, что встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также избранного главы Белого дома Дональда Трампа могла подготовить планы по урегулированию украинского конфликта после вступления в должность нового президента США. Об этом сообщило издание Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

«Прямая встреча, конечно, была бы важной, поскольку так они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что диалог между Трампом и Зеленским может быть полезным для Запада.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Дональд Трамп не сможет остановить украинский конфликт. Эксперт также отметил, что сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой.