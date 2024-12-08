Настоящая «головная боль» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Покровское направление, где российские солдаты активно продвигаются. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — подчеркнул он.
Журналист подчеркнул, что в Курахово российские войска дошли на западе до крайних многоэтажек — за украинскими солдатами остался «только простреливаемый частный сектор».
Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что три бригады Вооруженных сил Украины попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).