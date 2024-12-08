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06:18, 8 декабря 2024Бывший СССР

Военкор Котенок рассказал о «головной боли» для ВСУ

Военкор Котенок сообщил о проблемах в продвижении ВСУ на Покровском направлении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Настоящая «головная боль» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Покровское направление, где российские солдаты активно продвигаются. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — подчеркнул он.

Журналист подчеркнул, что в Курахово российские войска дошли на западе до крайних многоэтажек — за украинскими солдатами остался «только простреливаемый частный сектор».

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что три бригады Вооруженных сил Украины попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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