Военкор Котенок рассказал о «головной боли» для ВСУ

Военкор Котенок сообщил о проблемах в продвижении ВСУ на Покровском направлении

Настоящая «головная боль» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Покровское направление, где российские солдаты активно продвигаются. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — подчеркнул он.

Журналист подчеркнул, что в Курахово российские войска дошли на западе до крайних многоэтажек — за украинскими солдатами остался «только простреливаемый частный сектор».

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что три бригады Вооруженных сил Украины попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).