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23:33, 7 декабря 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ заявил об окружении бригад ВСУ под Курахово

Стариков: бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Окружили нас с трех сторон. Там сейчас оперативный карман, то есть оперативное окружение. По разным данным, там находятся от двух до трех бригад. Если мы вовремя не выйдем, могут возникнуть проблемы, оперативное окружение может перерасти в котел», — сказал полковник в отставке.

На сегодняшний день российские войска окружили город Курахово с нескольких сторон, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Позднее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск ликвидировал подразделение ВСУ, которое отступало под натиском армии России.

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