Оператор БПЛА уничтожил группу ВСУ, отступавшую из центра Курахово в ДНР

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск ликвидировал подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отступало под натиском Армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что взятие города Курахово в Донбассе под контроль российских сил позволит снизить боевой потенциал Украины.

На сегодняшний день российские войска окружили город Курахово с нескольких сторон, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.