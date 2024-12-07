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23:06, 7 декабря 2024Россия

Российский БПЛА уничтожил подразделение ВСУ в Курахово

Оператор БПЛА уничтожил группу ВСУ, отступавшую из центра Курахово в ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск ликвидировал подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отступало под натиском Армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что взятие города Курахово в Донбассе под контроль российских сил позволит снизить боевой потенциал Украины.

На сегодняшний день российские войска окружили город Курахово с нескольких сторон, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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