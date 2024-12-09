19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

19-летний российский хоккеист Мичков подрался с канадцем Хэйтоном в матче НХЛ

Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков подрался с канадским нападающим «Юты» Барреттом Хэйтоном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке третьего периода канадский игрок пытался оттеснить 19-летнего россиянина с пятачка у ворот своей команды. В ответ Мичков нанес ему несколько ударов в лицо. Рефери наказали российского игрока двухминутным малым штрафом и десятиминутным дисциплинарным.

Игра прошла в ночь на понедельник, 9 декабря, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Юты». Мичков отметился результативной передачей.

Россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. В 26 матчах регулярного чемпионата он забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач.