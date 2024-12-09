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19:34, 9 декабря 2024Наука и техника

В Норвегии первыми добавили замену Apple Pay на iPhone

В Норвегии начал работать сервис, заменяющий Apple Pay на iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвежский платежный сервис Vipps MobilePay выпустил свою альтернативу Apple Pay на iPhone. На это обратило внимание издание Appleinsider.

В конце лета компания Apple заявила, что будет исполнять Закон о цифровых рынках (DMA) Евросоюза (ЕС), и пообещала разрешить на iPhone появление сторонних платежных сервисов. Первым таким сервисом в мире оказался Vipps MobilePay. Он бесшовно запускается на iPhone, заменяет Apple Pay и работает с терминалами, которые поддерживают национальную платежную систему BankAxept. Поддержку MasterCard и Visa начнут добавлять к лету 2025 года.

«Мы годами боролись за то, чтобы иметь возможность конкурировать с Apple на равных», — заявил руководитель Vipps MobilePay Руне Гарборг. По его словам, владельцы iPhone привыкли пользоваться только одним платежным приложением и теперь они могут заменить встроенный сервис Apple Pay.

По словам представителей компании, через Vipps MobilePay можно оплачивать товары и услуги картами более 40 местных банков. Журналисты Appleinsider отметили, что больше альтернативных Apple Pay сервисов появится на iPhone в 2025 году.

В октября Национальная система платежных карт (НСПК) заявила о разработке технологии оплаты через iPhone с использованием Bluetooth. По словам специалистов, платежи будут осуществляться с помощью технологии Bluetooth Low Energy.

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