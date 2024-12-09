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09:36, 9 декабря 2024Россия

Бойцам СВО захотели разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Единороссы захотели разрешить бойцам СВО усыновлять детей в упрощенном порядке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jess Zoerb / Unsplash

Активистки из «Женского движения "Единой России"» захотели разрешить бойцам специальной военной операции (СВО) усыновлять детей в упрощенном порядке. Такая инициатива была представлена на одном из форумов в Биробиджане, пишут «Ведомости».

В частности, общественницы выступили с идеей внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении военнослужащими детей без личного участия — по доверенности, заверенной у нотариуса.

Соавтором проекта стала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Свою инициативу она подкрепила пересказом истории одной из жен бойцов спецоперации. Один ребенок у россиянки от первого брака, еще двое родились от военного. Пока супруг был в отпуске, они пытались провести процедуру усыновления, однако не успели из-за сроков и требуемого личного присутствия в суде.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о бойце СВО, который почти год после ранения ждал справку.

ЖЗЛ
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