Бойцам СВО захотели разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Единороссы захотели разрешить бойцам СВО усыновлять детей в упрощенном порядке

Активистки из «Женского движения "Единой России"» захотели разрешить бойцам специальной военной операции (СВО) усыновлять детей в упрощенном порядке. Такая инициатива была представлена на одном из форумов в Биробиджане, пишут «Ведомости».

В частности, общественницы выступили с идеей внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении военнослужащими детей без личного участия — по доверенности, заверенной у нотариуса.

Соавтором проекта стала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Свою инициативу она подкрепила пересказом истории одной из жен бойцов спецоперации. Один ребенок у россиянки от первого брака, еще двое родились от военного. Пока супруг был в отпуске, они пытались провести процедуру усыновления, однако не успели из-за сроков и требуемого личного присутствия в суде.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о бойце СВО, который почти год после ранения ждал справку.