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16:09, 9 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего главу холдинга российского застройщика осудили за хищение 460 миллионов рублей

В Москве суд приговорил экс-главу холдинга Imagine Estate Маякова за хищение
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил бывшего гендиректор холдинга девелоперской компании Imagine Estate Дениса Маякова к семи годам колонии общего режима за хищение 460 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. Его признали виновным в хищении торговых площадей в столичном торговом центре «Метромолл» стоимостью более чем 460 миллионов рублей и аферах при продаже помещений бывшего Московского завода автоагрегатов (МЗАА).

Суд также приговорил бывшего топ-менеджера Ольгу Воронецкую и директора МЗАА Андрея Новикова. Первая проведет в колонии три года, а второй — пять лет. Воронецкая также должна выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей, а Новиков — 800 тысяч рублей. Все трое свою вину не признали.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении 1,1 миллиарда рублей на авто для ГАИ.

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