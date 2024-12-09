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11:55, 9 декабря 2024Силовые структуры

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении при закупке машин для ГАИ

В Москве суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд на авто для ГАИ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении 1,1 миллиарда рублей на авто для ГАИ. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший сотрудник МВД Евгений Никитенко получил семь лет колонии, предприниматели Сергей Кузьменко и Денис Давыдов — 7,5 года и 7 лет соответственно, а представитель автопроизводителя Елена Яковлева осуждена на шесть лет колонии. Все они признаны виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)

Следователи возбудили дело в марте 2021 года. Выяснилось, что стоимость машин в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была завышена.

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