Часть россиян предупредили об ухудшении погоды

Синоптик Ильин: с 10 по 14 декабря погода в южных регионах России ухудшится

С 10 по 14 декабря в южные регионы России придет балканский циклон — он приведет к похолоданию, усилению ветра и осадкам. Об ухудшении погоды предупредил часть жителей страны синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Температура воздуха, по прогнозам метеоролога, снизится до минус 1 — минус трех градусов Цельсия. «Плотными облаками с умеренными и местами с сильными осадками при порывистом ветре циклон пройдет по Новороссии, ЮФО, Черноземью и ПФО. Сильные дожди во вторник будут идти в Херсонской, Запорожской области, по западному побережью Крымского полуострова», — рассказал Ильин.

В среду, 11 декабря, проливные дожди обрушатся на черноморское побережье Кавказа, а в горах пройдет сильный мокрый снег. На юге Черноземья и в северных районах Южного федерального округа ожидаются смешанные осадки и ледяные дожди на отдельных территориях. На следующий день в Приволжском федеральном округе пройдут метели и снегопады — порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее жителям Москвы предсказали наступление морозов. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет достигать минус 13 градусов Цельсия.