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13:25, 9 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали морозы до минус 13 градусов

Синоптик Вильфанд: в субботу в Москве похолодает до минус 13 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ближайшую субботу, 14 декабря, в Москве похолодает до минус 13 градусов. Зимнюю погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, во второй половине четверга, 12 декабря, начнет меняться циркуляция воздуха и понизится давление, воздушные массы будут перемещаться с севера. Ночью столбики термометров в Москве покажут от минус одного до минус шести градусов, днем — от минус трех до минут пяти.

В пятницу, 13 декабря, в столице будет стоять по-настоящему зимняя погода, но при этом снега будет немного. Что касается температуры, то и в ночные, и в дневные часы она составит от минус пяти до минус 10 градусов, отметил Вильфанд. Затем, добавил он, ситуация вновь вернется в норму, и ночью будет холоднее, чем днем. Он также рассказал, что в течение предстоящей недели небо будет затянуто облаками.

«В субботу прогнозируются заметные морозы — от минус восьми до минус 13 градусов ночью, и днем минус один — минус шесть. Это связано будет с перемещением северных воздушных масс», — заключил специалист.

Ранее Вильфанд сообщил, что в начале текущей недели температура воздуха в Москве будет на два градуса превышать климатическую норму.

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