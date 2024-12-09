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11:44, 9 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: в начале недели погода в Москве будет теплее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В начале недели температура воздуха в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

При этом среднесуточная температура воздуха будет отрицательной, отметил синоптик. «Безусловно, это гарантия того, что выпавший снег не растает», — подчеркнул Вильфанд. Метеоролог добавил, что днем в понедельник, 9 декабря, температура будет стремиться к нулю, а минимальное значение достигнет минус 5 градусов Цельсия.

Специалист также предупредил жителей Москвы о сильной гололедице и небольшом снеге. В ночь на вторник ожидается минус 2-7 градусов, а дневные температуры будут достигать минус 1-3 градусов. В среду, 11 декабря, ночью будет аналогичная погода, а днем теплее — от нуля до минус 2 градусов. Осадки при этом будут небольшими.

Ранее Вильфанд заявил, что снег покрыл почти всю Россию — сугробы выпали почти на 95 процентах территории страны. Без снега остались только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, уточнил синоптик.

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