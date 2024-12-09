Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: в начале недели погода в Москве будет теплее нормы

В начале недели температура воздуха в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

При этом среднесуточная температура воздуха будет отрицательной, отметил синоптик. «Безусловно, это гарантия того, что выпавший снег не растает», — подчеркнул Вильфанд. Метеоролог добавил, что днем в понедельник, 9 декабря, температура будет стремиться к нулю, а минимальное значение достигнет минус 5 градусов Цельсия.

Специалист также предупредил жителей Москвы о сильной гололедице и небольшом снеге. В ночь на вторник ожидается минус 2-7 градусов, а дневные температуры будут достигать минус 1-3 градусов. В среду, 11 декабря, ночью будет аналогичная погода, а днем теплее — от нуля до минус 2 градусов. Осадки при этом будут небольшими.

Ранее Вильфанд заявил, что снег покрыл почти всю Россию — сугробы выпали почти на 95 процентах территории страны. Без снега остались только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, уточнил синоптик.