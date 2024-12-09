Чемпионка ОИ раскритиковала решение российских гимнастов получать нейтральный статус

Ишмуратова раскритиковала решение гимнастов из РФ получать нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала решение российских гимнасток получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Бывшая спортсменка отметила, что не понимает решения гимнастов. «Спортсмены — люди в большей степени подневольные: скажут выступать — пойдут выступать. А с флагом или нет, судя по новостям из гимнастики, уже не волнует. Но потом же будут пенять на необъективное судейство, двойные стандарты», — заявила Ишмуратова.

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов анонсировал получение спортсменами нейтрального статуса. «Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура», — добавил он.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024-го. Представители страны отказались подавать заявки для участия в турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.