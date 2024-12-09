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12:32, 9 декабря 2024Спорт

Чемпионка ОИ раскритиковала решение российских гимнастов получать нейтральный статус

Ишмуратова раскритиковала решение гимнастов из РФ получать нейтральный статус
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала решение российских гимнасток получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Бывшая спортсменка отметила, что не понимает решения гимнастов. «Спортсмены — люди в большей степени подневольные: скажут выступать — пойдут выступать. А с флагом или нет, судя по новостям из гимнастики, уже не волнует. Но потом же будут пенять на необъективное судейство, двойные стандарты», — заявила Ишмуратова.

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов анонсировал получение спортсменами нейтрального статуса. «Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура», — добавил он.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024-го. Представители страны отказались подавать заявки для участия в турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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