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14:45, 9 декабря 2024Экономика

В «Газпроме» захотели засекретить дело о миллиардном иске против Shell

Минэнерго и «Газпром» попросили провести суд против Shell в закрытом режиме
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Toby Melville / Reuters

«Газпром экспорт» и Минэнерго России попросили Арбитражный суд Москвы закрыть рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры против структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell. Об этом со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел пишет РИА Новости.

Компания и министерство привлечены в статусе третьих лиц. Надзорное ведомство хочет взыскать с Shell более миллиарда евро за неисполнение обязательств. О каких обязательствах идет речь, официально не сообщается.

Сам иск был подан в октябре, предварительные слушания по делу суд назначил на 11 декабря. Засекретить рассмотрение указанные участники слушаний попросили 6 декабря.

Список ответчиков и третьих лиц, которых просит привлечь Генпрокуратура, свидетельствует о том, что оно касается ситуации вокруг проекта «Сахалин-2». В 2022 году, после начала боевых действий на Украине, Shell решила не продолжать работу, и ее доля размером 27,5 процента после смены управляющей компании досталась «Газпрому», у которого теперь 77,5 процента.

Тем не менее иностранная корпорация не получила денег за переданный пакет. Перед этим власти захотели определить и учесть в выплатах ущерб, нанесенный ею не только реализации проекта на Сахалине, но и в рамках других действий, связанных с поставками российского газа в Европу. Стоимость доли Shell в «Сахалине-2» оценивалась в 95 миллиардов рублей.

Таким образом, если суд удовлетворит иск, иностранная компания лишится любой компенсации за инвестиции. На фоне информации о подаче иска стало известно, что «Шелл нефтегаз девелопмент», российское структурное подразделение Shell, подала заявление о ликвидации.

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