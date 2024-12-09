Дания и Норвегия приостановят прием сирийских беженцев

AFP: Дания и Норвегия приостанавливают прием заявлений от беженцев из Сирии

Дания и Норвегия приостанавливают прием заявлений на предоставление политического убежища от сирийских беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское агентство AFP.

Как указали изданию в Совете по делам беженцев Дании, ведомство решило «приостановить рассмотрение дел, касающихся людей из Сирии, из-за неопределенной ситуации в стране». В Иммиграционном управлении Норвегии также заявили о намерении приостановить рассмотрение дел сирийцев до нормализации ситуации.

Ранее стало известно, что власти Австрии приостановят предоставление убежища сирийским беженцам «до дальнейшего уведомления».