Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

Kronen Zeitung: Австрия приостановит предоставление убежища беженцам из Сирии

Австрия приостановит предоставление убежища беженцам из Сирии на фоне победы в стране вооруженных антиправительственных сил. Об этом пишет Kronen Zeitung.

«Все текущие процедуры предоставления убежища сирийцам будут приостановлены и ситуация будет пересмотрена», — пишет издание со ссылкой на правительственные круги.

По данным газеты, процедуры приема беженцев из Сирии будут приостановлены «до дальнейшего уведомления». В публикации отмечается, что только за 2024 год убежище в Австрии запросили 12 500 сирийцев.

Ранее зампредседателя немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что Германия должна помочь сирийским беженцам, желающим вернуться на родину после смены власти в стране.

