Дипломаты вспомнили об унизительной ситуации для Меркель из-за Путина

Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

Незадолго до начала украинского конфликта новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее призыв пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Politico.

По словам двух неназванных европейских дипломатов, Меркель призвала пригласить российского лидера на саммит лидеров ЕС незадолго до начала специальной военной операции (СВО). Предложение канцлера ФРГ поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, после чего Меркель была намерена продвигать эту идею на заседании Евросовета. Каллас, занимавшая в то время пост премьер-министра Эстонии, резко высказалась об инициативе.

«Саммит по чему? Для чего это нужно?» — спросила Каллас, призвав отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, слова экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны «посмел унизить» канцлера ФРГ. Дипломат добавил, что президент Франции намекнул Каллас на возможную ответную реакцию, спросив ее, будет ли она «все еще премьер-министром завтра».

Ранее новая глава евродипломатии поддержала победу боевиков в Сирии.