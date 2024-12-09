Доктор Мясников раскрыл опасность хронического кашля

Врач Мясников рассказал, что хронический кашель провоцирует грыжу

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл опасность хронического кашля. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что хронический кашель может спровоцировать грыжу. «Интенсивный кашель — да, [может вызвать грыжу], легкий — нет», — пояснил специалист.

Медик добавил, что кашель считается хроническим в том случае, если он не проходит в течение трех месяцев.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин призвал водителей не ездить за рулем в одной позе. По словам доктора, особую опасность представляет вождение с сильно откинутой назад спинкой автомобильного кресла и согнутой спиной, в которой водитель буквально скрючивается над рулем. В этой позе нагрузка на позвоночник резко возрастает, что может привести к формированию протрузий и грыж.