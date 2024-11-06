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11:23, 6 ноября 2024Забота о себе

Врач призвал водителей не ездить за рулем в одной позе

Остеопат Симкин призвал водителей не ездить с сильно откинутой спинкой кресла
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Неправильный выбор позы за рулем автомобиля может навредить здоровью и привести к нарушению осанки, рассказал остеопат, руководитель собственной клиники Дмитрий Симкин. «Ленте.ру» врач назвал самую вредную позу.

По словам доктора, особую опасность представляет вождение с сильно откинутой назад спинкой автомобильного кресла и согнутой спиной, в которой водитель буквально скрючивается над рулем. В этой позе нагрузка на позвоночник резко возрастает, что может привести к формированию протрузий и грыж. Такое положение также усиливает давление на внутренние органы, диафрагму и тазовое дно, что может спровоцировать нарушение кровообращения и варикозное расширение вен, предупредил врач.

Симкин призвал располагаться на сидении так, чтобы спина полностью прилегала к спинке, включая лопатки. Спинку можно откидывать назад, но угол наклона должен быть 95–120 градусов. При этом устанавливать спинку вертикально тоже не нужно: в таком положении мышцы спины перенапрягаются и сильно сжимают позвоночник. Это ухудшает кровоснабжение дисков и провоцирует развитие остеохондроза.

Значение имеет и поддержка поясничного отдела позвоночника. В современных машинах за нее отвечает специальный выступ на кресле в зоне изгиба поясницы. Если такой опции нет, разумно использовать отдельную ортопедическую подушку или валик, которые крепятся прямо к спинке. Это поможет разгрузить поясницу и защитить позвоночник от формирования грыж дисков

Дмитрий Симкиностеопат

Также важно обратить внимание на высоту сидения, добавил доктор. Она должна быть такой, чтобы во время езды водителю было видно капот, и его голова не запрокидывалась, а находилась в ровном положении. Когда кресло опущено слишком низко, шею приходится постоянно вытягивать вперед и вверх. Это может привести к мышечным спазмам, головным болям и даже головокружениям из-за сжатия шейных артерий, уточнил врач.

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Ранее Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.

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