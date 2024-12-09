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12:18, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярный миф о переохлаждении почек

Врач Мясников заявил, что болезни почек не появляются из-за сидения на холодном
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный миф о переохлаждении почек. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал неверным представление о том, что болезни почек могут появиться из-за того, что человек посидит на холодной поверхности. «Где то, на чем сидишь и где почки? Сколько надо сидеть, в снег, что ли зарыться?» — поиронизировал доктор.

Он уточнил, что из-за переохлаждения может возникнуть частое болезненное мочеиспускание — симптом неинфекционного цистита. Однако он не связан со здоровьем почек, заключил Мясников.

Специалист также добавил, что развитие инфекции половой системы может развиться только из-за резкого переохлаждения не подготовленного к этому человека. «Но не то, что вы посидели попой на камнях», — констатировал врач.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о диабете. Он заявил, что замена сахара на мед в рационе не снижает риск развития заболевания.

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