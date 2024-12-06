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20:34, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о диабете

Врач Мясников развеял миф, что замена сахара на мед снижает риск диабета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф о диабете. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что замена сахара на мед снижает риск развития диабета второго типа. «Как предотвращение сахарного диабета — важно правильно питаться и не очень увлекаться быстрыми углеводами, к которым относятся как и сахар, так и мед, белый хлеб, белый рис», — отметил специалист.

Медик также предостерег россиян от употребления сахарозаменителей при диабете. По его словам, такие добавки повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «А на мед если заменить сахар, что-то изменится? Нет, тоже не изменится, тоже надо ограничивать», — заключил врач.

Ранее Мясников также назвал заблуждением мнение о том, что прием статинов провоцирует диабет. По словам специалиста, научные работы о связи статинов и диабета являются неактуальными. Доктор отметил, что сегодня эти данные опровергаются.

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