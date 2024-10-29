Доктор Мясников развеял распространенный миф о диабете

Врач Мясников развеял миф, что прием статинов провоцирует развитие диабета

Врач общей практики Александр Мясников развеял распространенный миф о сахарном диабете. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что прием статинов не провоцирует развитие этого заболевания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Были работы, [которые показали], что при определенных условиях определенные статины у определенной группы людей могут способствовать повышению уровня глюкозы и снижению толерантности глюкозы. Но даже некоторое увеличение глюкозы — это все равно не диабет», — объяснил медик отсутствие связи приема препаратов для снижения холестерина и диабета.

По словам специалиста, научные работы о связи статинов и диабета являются неактуальными. По его словам, сегодня эти данные опровергаются.

Ранее Мясников предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака. Медик заявил, что к ожирению и сахарному диабету может приводить употребление манной каши по утрам.