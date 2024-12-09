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16:29, 9 декабря 2024Мир

Европейская страна выразила готовность стать посредником в сирийском урегулировании

Швейцария выразила готовность стать посредником в сирийском урегулировании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Швейцария выразила готовность стать посредником в сирийском урегулировании, если стороны конфликта обратятся с такой просьбой. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел стран Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария призывает все стороны к диалогу и мирному переходу», — заявила дипломат, отметив, что швейцарское правительство пока не вступало в контакты с новыми властями в Сирии.

Эльчингер также рассказала, что Швейцария готова поддержать инициативы специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по межсирийскому диалогу.

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция уполномочит Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период. Решение было принято после встречи между командующим отделом операций вооруженной оппозиции Ахмедом Аш-Шара аль-Баширом и премьер-министром Мохаммедом аль-Джалали. Целью встречи было определение порядка передачи власти и недопущение погружения Сирии в хаос, говорится в материале.

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