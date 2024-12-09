Герой России Жарский: в зоне СВО уничтожили семь танков Leopard в одном бою

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, его цитирует ТАСС.

«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Как вообще мы это сделали? Мы спланировали целую операцию по этому поводу», — рассказал военнослужащий, не уточнив, где конкретно шел бой.

Помимо семи немецких танков, российское подразделение уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Военнослужащие правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, подчеркнул герой России.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день герой России Алексей Хименко с позывным Химик также рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы бойцов ВСУ. Перед военными, по его словам, поставили задачу по штурму здания школы, где дислоцировались бойцы ВСУ, в том числе грузинские наемники. На тот момент на позициях находились связист, медик и еще один военнослужащий, который по состоянию здоровья не мог принимать участие в боевых действиях.