Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 9 декабря 2024Россия

Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

Герой России Жарский: в зоне СВО уничтожили семь танков Leopard в одном бою
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, его цитирует ТАСС.

«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Как вообще мы это сделали? Мы спланировали целую операцию по этому поводу», — рассказал военнослужащий, не уточнив, где конкретно шел бой.

Помимо семи немецких танков, российское подразделение уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Военнослужащие правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, подчеркнул герой России.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день герой России Алексей Хименко с позывным Химик также рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы бойцов ВСУ. Перед военными, по его словам, поставили задачу по штурму здания школы, где дислоцировались бойцы ВСУ, в том числе грузинские наемники. На тот момент на позициях находились связист, медик и еще один военнослужащий, который по состоянию здоровья не мог принимать участие в боевых действиях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

      Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

      В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

      19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

      Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

      Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет в откровенном образе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше