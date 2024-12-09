Идею Госдумы замораживать деньги с продажи недвижимости оценили

Риелтор Барсуков одобрил идею Госдумы замораживать деньги с продажи недвижимости

Идея временно замораживать деньги с продажи недвижимости, выдвинутая депутатом Госдумы Светланой Разворотневой, является разумной мерой. Так предложение оценил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, передает «Ридус».

Эксперт отметил, что мера поможет в борьбе с мошенниками. «Если риелторское сообщество выработает практику, что продающиеся как свободные на рынке квартиры будут в течение семи, а лучше двух-четырех дней передаваться покупателю, то очевидно, что такого рода схемы вскроются», — объяснил он.

Разворотнева предлагает замораживать средства на семь дней, так как передача квартиры происходит в срок до одной недели после регистрации перехода права собственности и получения денег. Предполагается, что в этот период выручку нельзя будет снять или перечислить, но с ее помощью можно будет оплатить кредит или коммунальные платежи.

Ранее директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что временная блокировка денег от продажи недвижимости усложнит альтернативные сделки, которые сейчас преобладают на вторичном рынке жилья.