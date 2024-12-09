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14:39, 9 декабря 2024Экономика

В блокировке средств от продажи квартир увидели опасность

Риелтор Сырцов: блокировка денег от продажи жилья усложнит альтернативные сделки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Временная блокировка денег от продажи квартиры усложнит альтернативные сделки, которые сейчас преобладают на вторичном рынке жилья. Такую опасность увидел в идее Госдумы управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет РИА Новости.

Альтернативные сделки — это когда хотя бы один участник сделки собирается продать недвижимость и одновременно купить другую. В рамках таких сделок расчеты должны производиться синхронно, а блокировка средств подразумевает временной разрыв, отметил риелтор.

«Это серьезно ударит по потребительской активности на вторичном рынке, ведь в условиях дорогой ипотеки здесь преобладают именно альтернативные схемы», — предупредил Сырцов. Гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов добавил, что схемы для борьбы с мошенниками нужны, но они не должны замедлять процесс купли-продажи жилья.

«А при создании сложностей в процессе продажи жилья у них появится еще один повод предлагать схемы обхода блокировок. Такие механизмы защиты нужно создавать в тесном контакте правоохранительных органов, банков, риелторов и власти», — заключил Хусаинов.

Ранее заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с жильем. Эта мера, по словам депутата, поможет защитить граждан от участившихся случаев мошенничества.

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