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01:45, 9 декабря 2024Мир

Иран назвал условие для взаимодействия с новыми властями Сирии

МИД Ирана: отказ от поддержки терроризма — условие для сотрудничества с Сирией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что отказ от поддержки терроризма, уважение прав сирийских шиитов и дистанцирование от Израиля являются главными условиями для сотрудничества Ирана с новыми властями Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии», — заявил глава МИД Ирана.

Ранее Арагчи заявил, что гражданская война и распад страны могут произойти в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией. По его словам, опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов.

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