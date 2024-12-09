Иран предупредил о рисках гражданской войны в Сирии

Глава МИД Ирана предупредил о риске начала войны в Сирии после захвата Дамаска

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что гражданская война и распад страны могут произойти в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией. Его слова приводит ТАСС.

«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений», — отметил министр.

По его словам, опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов.

Также Арагчи выразил озабоченность из-за вторжения израильской армии в буферную зону на границе с Сирией, о котором армия Израиля официально объявила 8 декабря.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск.