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11:02, 9 декабря 2024Мир

Иран установил контакты с захватившими власть группировками в Сирии

Reuters: Иран установил контакты с захватившими власть группировками в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Иран установил контакты с частью группировок, захвативших власть в Сирии, и выражает готовность к диалогу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Тегеран установил прямые каналы для взаимодействия с некоторыми группами в руководстве повстанцев», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель иранских властей также подчеркнул, что исламская республика готова взаимодействовать с новым руководством Сирии, чтобы предотвратить враждебную траекторию.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии безопасности и стабильности после захвата Дамаска боевиками и сложения полномочий президентом страны Асадом. В ведомстве также отметили, что исламская республика будет выстраивать связи со всеми сторонами конфликта.

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