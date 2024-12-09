Reuters: Иран установил контакты с захватившими власть группировками в Сирии

Иран установил контакты с частью группировок, захвативших власть в Сирии, и выражает готовность к диалогу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Тегеран установил прямые каналы для взаимодействия с некоторыми группами в руководстве повстанцев», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель иранских властей также подчеркнул, что исламская республика готова взаимодействовать с новым руководством Сирии, чтобы предотвратить враждебную траекторию.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии безопасности и стабильности после захвата Дамаска боевиками и сложения полномочий президентом страны Асадом. В ведомстве также отметили, что исламская республика будет выстраивать связи со всеми сторонами конфликта.