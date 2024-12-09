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00:18, 9 декабря 2024Мир

Израиль начал изучать возможность нанесения мощного удара по Йемену

Kan: Израиль изучает возможность нанесения мощного удара по Йемену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль изучает возможность нанесения нового удара по Йемену, который станет более мощным относительно предыдущих, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Уточняется, что данный удар рассматривается в качестве ответных мер еврейского государства на постоянные попытки участников йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) производить обстрелы территории Израиля. По словам израильского чиновника высокого ранга, если ноябрьские удары ВВС страны по Йемену не заставили хуситов задуматься о прекращении ракетных обстрелов, то им необходимо направить «более болезненный сигнал».

Ранее движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, объявило об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». В эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхью Сариа указал, что ракета успешно поразила цель в Тель-Авиве. По его словам, хуситы усилят военные операции с помощью ракет и беспилотников против Израиля из-за его операции в секторе Газа.

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