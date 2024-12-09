Известный телеведущий пострадал на съемках

Ведущему Говарду наложили швы из-за прилетевшего в лоб бейла для крикета

Ведущий канала Fox Sports Марк Говард пострадал во время съемок промовидео со звездой крикета Бреттом Ли. Об этом рассказывает Sky News.

Спортсмен совершил подачу и сбил бейл, который прилетел в лоб Говарду и поранил его. «У него довольно сильно шла кровь», — рассказал Ли.

Ведущий обратился в находившуюся рядом больницу, где ему наложили швы. По словам Говарда, он рад, что бейл не прилетел ему в глаз. «Если и останется шрам, то я всегда могу сказать, что мне его оставил Бретт Ли, что, я думаю, является неплохим знаком отличия», — поиронизировал он.

Спортсмен, в свою очередь, заверил, что за всю свою карьеру в крикете ни разу не сталкивался с подобной ситуацией.

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