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20:23, 9 декабря 2024Мир

Китай прекратит поставки деталей используемых на Украине беспилотников

Bloomberg: КНР прекратит поставки деталей используемых на Украине беспилотников
Семен Александров (редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Китай прекратит поставки в США и Европу деталей беспилотников, используемых на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, китайские производители недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов дронов, что стало предвестником более широких ограничений на экспорт деталей, которые Пекин введет в 2025 году.

Издание подчеркивает, что это решение КНР стало продолжением обостряющегося торгового конфликта с США и было принято в ответ на введение Вашингтоном ограничений на продажу в Китай чипов памяти и полупроводникового оборудования.

Собеседники агентства отметили, что ограничения на поставки компонентов для дронов повлияли как на американские, так и на европейские компании.

Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Ибрагим Резаи заявил, что Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники.

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