Иран обвинил Украину в предоставлении беспилотников сирийским боевикам

В парламенте Ирана заявили о поставках Украиной БПЛА сирийской оппозиции

Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники (БПЛА). С таким заявлением выступил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Ибрагим Резаи, его цитирует РИА Новости.

«Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения — беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении», — сказал парламентарий.

Ранее МИД Ирана обвинил Киев в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку сирийской оппозиции. В ведомстве отдельно подчеркнули, что террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу».