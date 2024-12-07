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18:11, 7 декабря 2024Мир

Иран обвинил Украину в предоставлении беспилотников сирийским боевикам

В парламенте Ирана заявили о поставках Украиной БПЛА сирийской оппозиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники (БПЛА). С таким заявлением выступил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Ибрагим Резаи, его цитирует РИА Новости.

«Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения — беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении», — сказал парламентарий.

Ранее МИД Ирана обвинил Киев в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку сирийской оппозиции. В ведомстве отдельно подчеркнули, что террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу».

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