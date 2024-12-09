Посол КНР заявил, что Пекин против размещения США ракет средней дальности в АТР

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Пекин выступает против размещения США наземных ракетных комплексов Typhon на Филиппинах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Китай последовательно и решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиления военного присутствия у границ Китая с целью получения одностороннего военного преимущества», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтону следует уважать безопасность других государств, а также остановить провокации военной конфронтации и подрыва мира и стабильности в регионе, вместо этого сосредоточившись на шагах для снижения стратегических рисков. Посол подчеркнул, что размещение ракетных систем средней дальности в АТР будет сигнализировать о возобновлении холодной войны, а способность Typhon нести ядерные боеголовки может спровоцировать локальный ядерный конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допустить повторения в АТР трагедии других регионов, куда приходили США. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, тогда «дядя Сэм приходил, наламывал дров и смотрел, что происходит», а потом заставляя других убирать за собой.