Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 9 декабря 2024Мир

Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР

Посол КНР заявил, что Пекин против размещения США ракет средней дальности в АТР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Пекин выступает против размещения США наземных ракетных комплексов Typhon на Филиппинах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Китай последовательно и решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиления военного присутствия у границ Китая с целью получения одностороннего военного преимущества», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтону следует уважать безопасность других государств, а также остановить провокации военной конфронтации и подрыва мира и стабильности в регионе, вместо этого сосредоточившись на шагах для снижения стратегических рисков. Посол подчеркнул, что размещение ракетных систем средней дальности в АТР будет сигнализировать о возобновлении холодной войны, а способность Typhon нести ядерные боеголовки может спровоцировать локальный ядерный конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допустить повторения в АТР трагедии других регионов, куда приходили США. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, тогда «дядя Сэм приходил, наламывал дров и смотрел, что происходит», а потом заставляя других убирать за собой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад прилетел в Москву. Кремль сообщил, что сложившему полномочия лидеру Сирии и его семье предоставили убежище в России

      Глава МИД Ирана назвал вероятным прекращение огня в Газе в ближайшее время

      Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР

      Иран предупредил о рисках гражданской войны в Сирии

      На Западе призвали прекратить обвинять Россию во всех бедах Европы

      В США призвали серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова в интервью Карлсону

      Джеорджеску заявил о потере суверенитета Румынии

      Мбаппе рассказал о зле на Месси после чемпионата мира-2022

      Трамп пообещал помочь в урегулировании украинского конфликта словами «если я смогу»

      ВСУ атаковали автомобиль со священником в Горловке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше