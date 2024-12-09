Консульство Сирии в Санкт-Петербурге не смогло вывесить флаг оппозиции

Консульство Сирии в Петербурге не вывесило новый флаг из-за его отсутствия

Почетное консульство Сирии в Санкт-Петербурге не смогло вывесить новый зелено-бело-черный флаг оппозиции из-за его отсутствия, хотя и получило соответствующее распоряжение. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем канале в Telegram.

«Господин посол дал конкретное указание — если будет [новый] флаг, то можно повесить, а старый надо убрать, но у нас нет этого флага в наличии. Официально из Дамаска никаких указаний нет», — приводит издание слова почетного консула Малаза Гхази.

При этом он добавил, что никто из Министерства иностранных дел Арабской Республики не покинул своих должностей. Также, по его словам, ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, хотя и является поводом для тревоги.

Ранее стало известно, что посольство Сирии в России установило флаг сирийской оппозиции у здания диппредставительства. Новое знамя отличается от предыдущего цветом, так как в президентство Башара Асада верхняя полоса флага была красной, а не зеленой.