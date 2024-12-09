Маск обвинил Байдена в мошенничестве из-за Сирии

Маск раскритиковал Байдена за решение выделить гуманитарную помощь Сирии

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена за решение выделить гуманитарную помощь Сирии, назвав ее мошенничеством. Соответствующий пост он разместил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение», — отметил предприниматель.

В частности, Маск отреагировал таким образом на ситуацию вокруг жителей штата Северная Каролина, где некоторые вынуждены ночевать в палатках при низких температурах. По его словам, на этом фоне выделение гуманитарной помощи Анголе, Украине и Сирии не является правильным решением.

Ранее Маск призвал США держаться подальше от участия в иностранных военных конфликтах. При этом миллиардер допустил участие Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы «миру во всем мире».