Маск призвал США отказаться от участия в иностранных военных конфликтах

Маск призвал США держаться подальше от участия в иностранных военных конфликтах

Американский предприниматель Илон Маск призвал США держаться подальше от участия в иностранных военных конфликтах. Об этом он написал в социальной сети Х.

При этом Маск допустил участие Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы «миру во всем мире».

Ранее Маск на фоне роста госдолга США предупредил, что страна рискует остаться без денег для финансирования даже самых базовых услуг в том случае, если не сможет справиться со сложившейся ситуацией. «Если мы не справимся с экспоненциальным ростом государственного долга, денег не будет ни на что, включая основные услуги!» — заявил предприниматель.