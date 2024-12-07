Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 7 декабря 2024Мир

Маск призвал США отказаться от участия в иностранных военных конфликтах

Маск призвал США держаться подальше от участия в иностранных военных конфликтах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Американский предприниматель Илон Маск призвал США держаться подальше от участия в иностранных военных конфликтах. Об этом он написал в социальной сети Х.

При этом Маск допустил участие Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы «миру во всем мире».

Ранее Маск на фоне роста госдолга США предупредил, что страна рискует остаться без денег для финансирования даже самых базовых услуг в том случае, если не сможет справиться со сложившейся ситуацией. «Если мы не справимся с экспоненциальным ростом государственного долга, денег не будет ни на что, включая основные услуги!» — заявил предприниматель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийская оппозиция захватила Пальмиру. Как скоро противники Башара Асада могут войти в Дамаск?

      В Дагестане задержали планировавших крупный теракт членов группировки

      Названа дата выхода программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

      Украина не нашла понимания со стороны США по одному вопросу

      Боец UFC поставит ультиматум при запрете триколора на турнирах

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась полчаса

      Маск призвал США отказаться от участия в иностранных военных конфликтах

      Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой

      ВСУ атаковали российский регион

      В США заявили об уверенной победе России в конфликте с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше