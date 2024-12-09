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09:00, 9 декабря 2024Бывший СССР

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не забираться на новогоднюю елку

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не залезать на елку для протеста
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не подниматься на новогоднюю елку для выражения протеста. Об этом пишет издание Formula.

«Призываем участников акции протеста ни при каких обстоятельствах не подниматься на упомянутую конструкцию из соображений собственной безопасности», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Там напомнили, что установка елки в главном месте протеста оппозиции будет идти несколько дней.

Ранее мэрия Тбилиси начала установку елки у здания парламента страны, нарушив тем самым планы оппозиции. Площадь у здания является главным местом для протеста в Грузии против действий правящей партии «Грузинская мечта».

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