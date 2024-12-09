Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не забираться на новогоднюю елку

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не залезать на елку для протеста

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиции не подниматься на новогоднюю елку для выражения протеста. Об этом пишет издание Formula.

«Призываем участников акции протеста ни при каких обстоятельствах не подниматься на упомянутую конструкцию из соображений собственной безопасности», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Там напомнили, что установка елки в главном месте протеста оппозиции будет идти несколько дней.

Ранее мэрия Тбилиси начала установку елки у здания парламента страны, нарушив тем самым планы оппозиции. Площадь у здания является главным местом для протеста в Грузии против действий правящей партии «Грузинская мечта».