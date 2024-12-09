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13:25, 9 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло новые подробности о боях в Курской области

МО: российские войска за сутки ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Викторовка, Свердликово, Гуево, Куриловка, Новоивановка, Никольский, Новая Сорочина, Лебедевка, Леонидово и Николаево-Дарьино.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, противник потерял более 200 военнослужащих, а с момента вторжения в регион — больше 39 460.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о работе системы ПВО в Курске и Курчатове. Отмечалось, что первый взрыв местные жители услышали около 4:00, после чего произошло еще несколько с интервалом в 1-2 минуты.

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