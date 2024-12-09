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10:38, 9 декабря 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 500 тысяч долларов благодаря своему постоянству

Житель США девять лет ставил на одни номера в лотерее и выиграл $500 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Житель США из штата Кентукки выиграл в лотерею 500 тысяч долларов благодаря своему постоянству в выборе номеров. Об этом пишет Jam Press.

Билли Гленн из города Лексингтон рассказал устроителям лотереи Lucky For Life, что играет в нее с момента запуска. «Я играю уже девять лет, семь месяцев и 29 дней. Я просто ждал момента, когда мечта сбудется», — прокомментировал он свой успех.

При этом мужчина признался, что разбогател, потому что придерживался строгой тактики: с 2015 года в каждом розыгрыше он ставил на одни и те же номера. Удачу ему принесли числа 7, 10, 17, 24 и 26. Гленн рассказал, что все это памятные даты и номера футболок его любимых игроков в бейсбол.

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Мужчина решил забрать выигрыш сразу, и после уплаты всех налогов стал обладателем 280,8 тысячи долларов. «Это просто благословение. В последние полгода я был постоянно на стрессе. 100 тысяч долларов все обнуляют. Это маленькая приятная перезагрузка», — сказал Гленн.

Житель штата Миссури, США, купил лотерейный билет на забытую в кармане купюру и разбогател на 100 тысяч долларов. Крупную сумму ему принесла 10-долларовая банкнота.

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