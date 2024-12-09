На Украине назвали судьбоносное событие для потери Курахово

На Украине назвали бои к северо-западу от Курахово судьбоносными для направления

Бои к северо-западу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) являются судьбоносными для всего направления и потери города для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский военный журналист Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«На северо-западе кураховского направления решается судьба всего выступа. И это может завершиться стремительным уходом с выступа, включая Курахово», — написал Мирошников.

Помимо этого, по его словам, в самом городе идут бои за многоэтажные здания в центре и на юге.

Ранее об ухудшении положения украинской армии в Курахово заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил бои в ключевых населенных пунктах региона и ежедневное оставление ВСУ своих позиций.