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14:54, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине признали рекордные потери территории

На Украине признали большую потерю территорий за ноябрь 2023 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украина потеряла в пять раз больше территорий за прошедший ноябрь, чем за весь 2023 год. Об этом пишет украинский аналитический центр UA War Infographics в своем Telegram-канале.

По информации центра, это произошло в первую очередь из-за нехватки ресурсов у Украины. Кроме того, отмечается использования Вооруженными силами России новой тактики.

Всего за ноябрь Украина потеряла 702 тысячи квадратных километров, в то время как за весь 2023 размер потерянной территории составил 148,6 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось о закреплении Армии России в центре города Курахово в Донецкой народной республике. Военнослужащие Российской армии выбили бойцов Вооруженных сил Украины из здания одной из школ, взяв ряд опорных пунктов на территории населенного пункта.

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