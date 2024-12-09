На Украине признали большую потерю территорий за ноябрь 2023 года

Украина потеряла в пять раз больше территорий за прошедший ноябрь, чем за весь 2023 год. Об этом пишет украинский аналитический центр UA War Infographics в своем Telegram-канале.

По информации центра, это произошло в первую очередь из-за нехватки ресурсов у Украины. Кроме того, отмечается использования Вооруженными силами России новой тактики.

Всего за ноябрь Украина потеряла 702 тысячи квадратных километров, в то время как за весь 2023 размер потерянной территории составил 148,6 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось о закреплении Армии России в центре города Курахово в Донецкой народной республике. Военнослужащие Российской армии выбили бойцов Вооруженных сил Украины из здания одной из школ, взяв ряд опорных пунктов на территории населенного пункта.