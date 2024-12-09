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22:42, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о переходе крупного села под контроль ВС РФ

Лейтенант ВСУ Алекс: ВС РФ взяли под контроль большое село Шевченко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль большое село Шевченко на покровском направлении. Об этом изданию «Страна» сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

По его словам, небольшая часть населенного пункта остается в серой зоне. «ВСУ там нет», — уточнил военный.

Село Шевченко находится в трех километрах от южной окраины Покровска.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что с 30 ноября по 6 декабря российские войска нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам. Поражены места хранения и сборки беспилотников, центры радиоэлектронной разведки, арсеналы с боеприпасами, а также места дислокации украинских войск.

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