На Украине высказались о шансах Зеленского сохранить власть

Депутат Рады Дубинский: у Зеленского нет шанса сохранить власть

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет сохранить власть. Его шансы оценил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, у Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака нет никакой перспективы остаться у власти после того, как избранный президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News. Дубинский также назвал их мальчиками, использованными американским главой Джо Байденом.

Он отметил, что Зеленский и Ермак никому не нужны. По словам депутата, начался «процесс бегства крыс с корабля».

Ранее Дубинский допустил, что соратники Зеленского сбегут с Украины до инаугурации Трампа, которая пройдет в январе. По его словам, первыми уедут жены и дети.

