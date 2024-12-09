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17:17, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине высказались о шансах Зеленского сохранить власть

Депутат Рады Дубинский: у Зеленского нет шанса сохранить власть
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет сохранить власть. Его шансы оценил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, у Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака нет никакой перспективы остаться у власти после того, как избранный президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News. Дубинский также назвал их мальчиками, использованными американским главой Джо Байденом.

Он отметил, что Зеленский и Ермак никому не нужны. По словам депутата, начался «процесс бегства крыс с корабля».

Ранее Дубинский допустил, что соратники Зеленского сбегут с Украины до инаугурации Трампа, которая пройдет в январе. По его словам, первыми уедут жены и дети.

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